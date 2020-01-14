Samanyolu Haber /Dünya / İskoçya resmen bağımsızlık referandumu istedi ama... /14 Ocak 2020 21:37

İskoçya resmen bağımsızlık referandumu istedi ama...

Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve bağımsızlık için yeterli oy oranına ulaşılamayan İskoçya'nın yeni bağımsızlık referandumu talebi onaylanmadı.

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İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'un ikinci kez bağımsızlık referandumu düzenleme talebine İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ret yanıtı geldi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Johnson, ret gerekçesi olarak "Yeni bağımsızlık referandumu, İskoçya'nın son 10 yıldır gördüğü siyasi durgunluğun devam etmesine neden olacak" dedi.

Sturgeon'a gönderdiği yanıt mektubunu sosyal medya hesabından yayınlayan Johnson, "Bugün Nicola Sturgeon'a yazdım. İskoçya halkı Birleşik Krallık'ımızı bir arada tutumak yönünde kararlı şekilde oy kullanmıştır, bu sonuca hem İskoç hem de Birleşik Krallık hükümeti saygı duymayı taahhüt etmiştir. Haydi 2020'yi Birleşik Krallık'ın tamamı için büyüme ve fırsat yapalım." mesajını paylaştı.

Johnson, mektupta "hükümetinin İskoç halkının demokratik kararını ve SNP'nin onlar için verdiği sözü korumaya devam edeceğini, bu nedenle yeni bağımsızlık referandumları düzenlenmesi için yetki devri talebini kabul edemeyeceğini" savundu.

Johnson, ret kararını "Yeni bir bağımsızlık referandumu İskoçya'nın son 10 yıldır gördüğü siyasi durgunluğu devam ettirecektir, İskoç okulları, hastaneleri ve istihdamı Birleşik Krallık'tan ayrılma kampanyası nedeniyle yine geri kalacaktır. Birleşik Krallık'ın tamamını biraraya getirmek ve bu büyük ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak için birlikte çalışalım" şeklinde savundu.

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