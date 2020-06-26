İskoçya'da otelde bıçaklı saldırı: 3 ölü

İskoçya’nın Glasgow kentinde bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.BBC’nin haberine göre Glasgow kentinde bir otelde, bıçaklı saldırı gerçekleşti. Olayda üç kişi öldü. Erkek saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü.





İskoçya polisi, bir polis memurunun bıçaklandığını ve yaralandığını açıkladı. Saldırıda kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmazken, bir görgü tanığı 5 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı. Başka bir görgü tanığı da insanların koşarak otelden kaçtığını söyledi.





Polisin açıklamasında, “durumun kontrol altına alındığı ve halka yönelik bir tehlike kalmadığı” kaydedildi.İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi terörle mücadele birimlerinin gelişmeleri yakından izlediklerini, Park Inn’in Glasgow’da korona virüsü salgını boyunca sığınmacıların tutulduğu birkaç otelden biri olduğunu yazdı.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Glasgow’daki korkunç olayın kendisini derinden üzdüğünü ve kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu” belirtti.





İngiltere’de de 21 Haziran’da başkent Londra’ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Polis olayın terör saldırı olduğunu açıklamıştı. Gözaltına alınan şüphelinin 25 yaşındaki Libyalı mülteci Khairi Saadallah olduğu duyurulmuştu.