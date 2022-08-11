İskoçya'da rafineri işçileri yol kapattı

İskoçya Grangemouth'da rafineri işçileri, reel ücretlerde yaklaşık yüzde on düşüşe denk gelen zam önerisi karşısında filli greve çıktı.İşveren şirket Ineos Petrokimya, Birleşik Krallık'ta halihazırda resmi rakamlara göre yüzde 9.4 olan ve gelecek yıl için yüzde 13'ün üzerine çıkacağı tahmin edilen enflasyon oranları karşısında işçilere bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2.5 sabit zam teklifinde bulunmuştu.Herhangi bir sendikaya üye olmayan işçiler çarşamba günü iş bırakıp rafineriye çıkan anayolu üç saat boyunca ulaşıma kapattı.