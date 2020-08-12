Samanyolu Haber /Dünya / İskoçya'da tren faciası /12 Ağustos 2020 15:04

İskoçya'da tren faciası

İskoçya'da tren raydan çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor. Ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

SHABER3.COM

İskoçya'nın Stonehaven kasabasında bir tren raydan çıkarak kaza yaptı. Kazanın meydana geldiği bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. 

Kaza mahalline bir ambulans helikopter dahil yaklaşık 30 acil durum aracı gönderildi.

Britanya Ulaştırma Polisi, kendilerine kazanın yerel saat ile 9:43'te bildirildiğini ve o saatten bu yana sağlık görevlileriyle birlikte olay yerinde bulunduklarını bildirdi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, kazanın çok ciddi olduğunu ifade etti.

İskoçya'nın kuzey doğusunda hava dün akşam sağnak yağışlıydı.
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