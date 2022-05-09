İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artışla 201 bin 285 oldu. İŞKUR'un aylık raporuna göre, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 50,9 artışla 704 bin 623 açık iş alındı.





Açık işlerin 97,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Satış Danışmanı/Uzmanı, Güvenlik Görevlisi ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde belirlendi.





Kayıtlı işsiz sayısı bir yılda yüzde 23 arttı





Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalış göstererek 3 milyon 583 bin 503 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0’i erkek, yüzde 49,0’u kadın, yüzde 34,0’ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.





Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,1 arttı.





139 bin 443 kişi işe yerleştirildi





Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 87 bin 230’u (yüzde 62,6) erkek, 52 bin 213’ü (yüzde 37,4) kadın olmak üzere 139 bin 443 işe yerleşme gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirmeye aracılık edildi.