'İslam karşıtı teklifi geri çek' eylemi

Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen Güvenlik Kanun Tasarısı'nın özellikle 24'üncü maddesi tartışılırken, polisin gazetecilere ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor.





Bugün Paris'te Chatelet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi aleyhine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Protestocular Güvenlik Kanun Tasarısı'nın geri çekilmesini talep etti.







İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" kanun tasarısı da protesto edildi.







Republique Meydanı'na yürüyen eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler, bir motosikleti ateşe verdi.







İçişleri Bakanı Gerald Darmanin şahsi Twitter hesabında Paris'te 81 kişinin gözaltına alındığını belirtti.







Fransa genelinde Güvenlik Kanun Tasarısı ve artan İslamofobiye karşı onlarca eylem düzenlendi.





Lyon şehrinde polis çeşitli maddeler atan eylemcilere karşı biber gazı kullandı.





"İKTİDARIN MEŞRUİYETİ KALMADI"







Eylemcilerden Isabelle Audevard, Güvenlik Kanun Tasarısı'nı ve polis şiddetini protesto ettiğini söyledi.





"Fransa'da on yıllardır uygulanan neo-liberal siyaset, sosyal devleti yok ediyor. Fransa sosyal devlet ve neo-liberal siyaset bize uygun değil." diyen Audevard, Güvenlik Kanun Tasarısı'nın Fransızların haklarını aramayı engellediğini belirtti.





Audevard, "Güçle halka baskı uygulanıyor. İktidarın meşruiyeti kalmadı." ifadesini kullandı.







Fransız siyasetçilerin ülkede ihtilal olmasından endişe duyduğunu aktaran Audevard, "Giderek sertleşen baskı ortaya koyuyorlar. Sarı yeleklilerin gösterilerinde eylemcilere şiddet uygulanıyordu." dedi.







POLİSİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAYANLAR AĞIR CEZALAR





Ulusal Mecliste kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 40 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.







Gösterilerde "drone" kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları takip etmek için kullanılabileceği belirtiliyor.







Tepkiler üzerine tasarının 24'üncü maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.







Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının akabinde polisler hakkında soruşturma açılmıştı.





Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.







İslam karşıtı kanun tasarısının geri çekilmesini isteyen göstericiler Macron hükûmetini eleştirdi.





MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK





"İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve adı "Cumhuriyet değerlerini güçlendiren" olarak değiştirilen kanun tasarısı, camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.







Bakanlar Kurulu'nda bu hafta onaylanan tasarı, Ulusal Meclis'te görüşülecek.

