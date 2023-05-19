İslam Memiş’ten 'finansal kıyamet' uyarısı: Hazır olun...

Türkiye seçime ve seçim sonuçlarına odaklanırken, ABD’den beklediğim ve bir aydır uyarılarını yaptığım finansal tufan giderek yaklaşıyor.



Evet, resesyon ve küresel işsizlik sorunu için hazır olun, az kaldı!



Bir aydır ABD’de beklediğim ikinci banka iflasları, resesyon ve küresel piyasalarda hissedilecek tufanı yerinde incelemek, görüş almak ve geleceğe dair öngörü oluşturmak için iki hafta önce New York’taydım.



Gözlemlerim ve görüşmelerim sonucunda bu tufanın çok yaklaştığını anladım.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın bu hafta yaptı açıklamalar beklentimi doğruladı.



Yellen, sorunları kapalı kapılar ardından değil, televizyonlardan kamuoyuna duyurmaya başladı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı bir televizyon programında, “Haziran başında nakit paramızın tükeneceğini tahmin ediyoruz ve bunun 1 Haziran gibi erken bir tarihte gerçekleşme ihtimali de var. Elbette çok fazla belirsizlik var ve yeni bilgiler elde edildikçe Kongre’yi bilgilendirmeyi planlıyorum, ancak şu anki düşüncemiz hâlâ bu” dedi.



Spikerin, “Bu süre zarfında alabileceğiniz olağanüstü tedbirler var mı, yoksa hepsi bu mu?” sorusuna Yellen, “Gerçekten, hepsi bu kadar. Birkaç aydır olağanüstü tedbirler alıyoruz. Bunu yapma kabiliyetimiz tükeniyor ve nakdimizi tüketmeye başlayacağız. Şu anki tahminlerimize göre haziran ayı başında, Kongre üst sınırı yükseltmezse faturalarımızı ödeyemeyeceğimiz gün gelecek. Ve ben Kongre’yi bunu yapmaya şiddetle çağırıyorum. Tabii ki, harcama öncelikleri hakkında bütçe görüşmeleri yapmak yerinde olacaktır” cevap verdi.



Spiker yine soruyor: “Herkes için nasıl bir tablo çizdiniz? Tartışmaya açmak adına, 1 Haziran’da borcun ödeneceğini varsayılırsa, borca ne olacak? Borç limiti uzatılmazsa o gün ne olur?”



Yellen, “Maliye, o gün vadesi gelen tüm borçları ödeyemeyecek bir duruma düşer. Ve bu gerçekten de Amerika tarihinde vadesi gelen ödemeleri yapamadığımız ilk sefer olacak. Gerek borcun ödenmesi gereken faiz ödemelerinde temerrüde düşülmesi, gerekse sosyal güvenlik hizmeti alanlara ya da sağlık hizmeti verenlere yapılması gereken ödemelerin yapılmaması. Açıkçası, tüm borçlarımızı ödemeye yetecek kadar nakdimiz olmayacaktır. ABD hazine tahvillerinin küresel finans sisteminin temelini oluşturan en güvenli menkul kıymetler olduğu ve bu durumun finansal ekonomik kaosa yol açacağı konusunda geniş bir mutabakat var” diye cevap verdi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın konuşması ibretlikti.



ABD’nin nakdi yok ve bunu dünyaya alenen ilan ediyorlar.



ABD Kongesi’nde sorun çözülür, sorun değil ama sorunun buraya gelmiş olması büyük sorun.



2023’ün sonuna kadar resesyon kaçınılmaz.



2023’ün sonuna kadar Fed’in faiz indirimine başlaması büyük ihtimal.



2023’ün sonuna kadar küresel işsizlik sorunu daha da artar.



Bu tufan tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri zor duruma sokar.



Zor durumda olanları ise daha da zor duruma sokar.



Peki amaç ne?



Küresel ekonomide “Büyük Sıfırlama” (Great Reset).



Küreselcilerin planları tıkır tıkır işliyor.



Kriz sonrası dünyayı şekillendirmek (2009)



Büyük dönüşüm (2012)



Büyük sıfırlama (2020)



Tüm elektronik cihazlar akıllı hale gelecek, sensörler yardımıyla birbiriyle iletişim kurup ihtiyaç halinde yapay zekâ yardımıyla kendi kendine karar verebilecek. Bireysel iletişim cihazları, evdeki beyaz eşyalar, üretilen makinalar, arabadaki elektronik sistemler gibi etrafını algılayan cihazlar marifetiyle veri üretilecek.



Yüz tanıma sistemleri aktif hâle gelecek ve fiziki alış-veriş yapan kişinin yüzü ile kasa nakdinin eşit olup olmadığı anlaşılacak. Dijital paralar zaten hazır, ülkeler test aşamasını bitirdi. Tüm ülkelerde kâğıt para dolaşımı kalkacak. Özellikle yapay zekâ denen sistemden korkmalıyız.



İnsanlara olan ihtiyaç her geçen gün azalacak.



Dünya işsizler ordusuyla karşı karşıya kalacak.



Bugün kısır siyasi tartışmalarla vakit geçiren ile tedbir alanların kaderi aynı olmayacak!



İki seçenek var ya zenginsin ya da fakir.



Bu süreci makaraya alanları sistem makara yapacak.



Bu tufan, büyük sıfırlamanın ilk adımı.



Hazır mısın?