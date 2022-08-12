Samanyolu Haber /Gündem / İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı oyuncu “kafa kesme” hareketi yaptı /12 Ağustos 2022 09:15

İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı oyuncu “kafa kesme” hareketi yaptı

İslami Dayanışma Oyunları'nın Türkiye-Katar voleybol maçında Katarlı oyuncu Türk oyunculara “kafa kesme” hareketi yaptı.

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Türkiye-Katar voleybol maçında çıkan tartışmada Katar'ın oyuncusu Saad Sulaiman, Türk oyuncuların olduğu yöne dönerek 'kafa kesme' hareketi yaptı. Katarlı sporcu arkadaşları tarafından sakinleştirilerek tribüne yollandı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Milli Voleybol Takımı ile Katar karşı karşıya geldi.

Maçın 3. setinin sonunda Katar'ın liberosu Saad Sulaiman ile Türkiye A Milli Takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Sulaiman ile bir pozisyon üzerine tartışan A Milli Takım oyuncuları, sonrasında kendi taraflarına geçip beklemeye başladı.

Sulaiman, tartışma esnasında sporcularımızın olduğu yöne doğru dönerek ‘kafa kesme’ hareketi yaptı.

Katarlı sporcu arkadaşları tarafından sakinleştirilerek tribüne yollandı
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