İşlenmiş et ile ilgili korkutan açıklama

Dünya üzerinde geniş yankı uyandıran araştırmayı değerlendiren Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bu araştırmaya, alzheimerla ilgili dünyada yapılmış en kapsamlı araştırma diyebiliriz. Hiç et yemeyenler ve her gün et yiyenler şeklinde 6 gruba ayrılan kişiler 8 yıl boyunca takip edilmiş. Bu araştırma 500 bin kişi üzerinde yapılmış. İşlenmiş gıdaların ve işlenmiş etin Alzheimer riskini yüzde 44 artırdığı, işlenmemiş etin ise yüzde 19 azalttığı tespit edilmiş. Bu çalışma sonunda insanlar hem grup olarak takip edilmiş hem de bireysel olarak geri bildirimler de bulunmuşlar" diye konuştu.