Samanyolu Haber /Ekonomi / İşletmeciye 2 yıl kira ertelemesi /19 Şubat 2021 13:02

İşletmeciye 2 yıl kira ertelemesi

Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kovid-19 salgınından etkilenen Yap-İşlet-Devret (YİD) ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketinin detayları belli oldu.Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya Kovid-19 salgını mücbir sebep kabul ederek, 2 yıl ek işletme süresi verdi. Kira ödemelerini de faiziyle birlikte 2024'e erteledi.

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Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa konsorsiyumunun şirketi İGA'ya 2020 için verilen 333,8 milyon Euro yolcu gelir garanti ücretinin eksik kalan kısmının sağlanan destekler sonrası bu yıl ödenmeyeceği öğrenildi.

Gelecek yıllardaki garanti ücretleri üzerinde mahsuplaşma yapılacağı kaydedildi. İhale kriterine göre yolcu başına dış hat 20 Euro, transit 5 Euro ve iç hat ise 3 Euro olarak alınan servis ücretlerinin, bu rakamın altına kalan kısmı ihale şartnamesi gereği DHMİ tarafından tamamlanması gerekiyor.

Haber Aero'nun haberine göre İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sebebiyle yolcu kaybı yaşayarak 2020'de 23,4 milyon yolcuya hizmet verdiği ve yaklaşık 190 milyon Euro yolcu servis geliri elde ettiği tahmin ediliyor.

Öte yandan TAV Havalimanları Holding de daha önce yaptığı açıklamada işletmesini yaptığı Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanları için işletme süresinde ikişer yıllık uzatma ve kira ödemelerinin de 2024'e ertelendiğini açıklamıştı.

DHMİ'nin salgını mücbir sebep olarak değerlendirip, çeşitli konumlarda işletmecilik yapan tüm havalimanları için aynı şartlarda destekleme karar aldı. Buna göre tüm meydanlara 2 yıl ek işletme süresi verildi ve kira ödemeleri de 2024 erteledi.
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