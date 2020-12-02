İsmail Büyükçelebi'den ciddi bir ikaz: 'İnsanın hayatını koruması farzdır'

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede her geçen gün artan Coronavirus vakalarında belli kurallara uymak çok önemli hale geldi. Covid-19 virüsünün gözle görülen bir virüs olmadığı için 'Bana bir şey olmaz.' uyulması gereken kuralların çoğu defa gözardı edilmesine sebep oluyor.





İlahiyatçı Yazar Dr. İsmail Büyükçelebi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında önemli hatırlatmalarda bulundu





'Ciddi bir ikaz' başlayan mesajında Büyükçelebi ' Koronadan Ölenler şehit oluyordur inşallah.Acaba onlara bu mikropları bulaştıranların hali ne olacaktır? Ya katil oluyorlarsa? Cemaat içinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor. Bu karşısındaki insanlara değer vermemek değil mi' dedi





Ayrıca evlerde misafir kabul etme konusuna da uyarılarda bulunan Büyükçelebi ' İnsanın hayatını koruması farzdır' hatırlatması yaptı .







