İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız için 'tutuklama' talebi

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Astsubay E.B. askeri casusluk suçlamasıyla dört gündür emniyette gözaltında tutulduktan sonra adliyeye getirildi. Savcılık, Yıldız ve Dükel hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.





8 Haziran günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgusu tamamlanan gazeteciler Yıldız, Dükel ve astsubay E.B. tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, Emniyet sorgusunun ardından ilk değerlendirmeyi Odatv’ye yaptı. Avukat Tokatlı, “Soruşturması devam eden suçun oluşmadığı kanaatindeyiz. Ortada, somut anlamda alınan verilen bir bilgi, belge yok. 4 günlük gözaltı dahi gereksiz. Müyesser Hanım çağırılıp, ifadesi alınabilirdi” dedi.





NE OLDU?





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız 8 Haziran’da gözaltına alınmıştı.





Askeri casusluk iddiasıyla suçlanan Yıldız ve Dükel hakkındaki soruşturmanın Milli Savunma Bakanlığı şikâyetiyle başlatıldığı ve gazetecilerin 4 ay boyunca dinlendiği ortaya çıkmıştı.