İsmail Kartal'dan Mesut Özil açıklaması

"MESUT ÖZİL 30 GÜN SONRA İLK DEFA TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI"





Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la karşılaşacağı mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolculardan Miha Zajc ile çıkan Kartal, eksiklere sığınmadan ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.Hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını aktaran Kartal, "Bu akşam taktiksel çalışmalarımız ve duran top organizasyonlarımız olacak. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Son oynadıkları kupa maçına yardımcılarımdan birini gönderdik. Bugüne kadar oynadıkları maçları ekip arkadaşlarımla analiz ettik. Ne yapmak istediklerini net biliyoruz. Bu takımın 4 yıldır teknik direktörü aynı. Şu an liglerinde lider durumdalar. Sağ bek pozisyonunda belirsizlik var. Yarın neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Oyuncularımız bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Yarın galip gelip, rövanş için oraya avantajlı gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Şu an 8-9 oyuncudan faydalanamadıklarını ancak ellerindeki her futbolcunun değerli olduğunu aktaran Kartal, "Oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var. Hemen bugünden yarına olacak işler değil. Keşke birkaç hafta bu takımla çalışabilseydim. Buna rağmen çok kısa bir zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız merak etmesin." diye konuştu.Camia ve arma için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Kartal, "Takımımın maçlarda ortaya koyduğu performans yükselişini görüyoruz. Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biridir. Dünya çapında bir markadır. 30 gün aradan sonra ilk defa dün takımla antrenmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Sakatlığından dolayı bizimle beraber olamadı. Oynayabileceği süre içinde oynatmayı düşünüyoruz. Hiçbir problemimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'yı çok önemsediklerini ve taraftarların bu oyuncuların geleceği konusunda endişe duymaması gerektiğini de belirten Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:"Yarın için özel bir planımız var. İrfan Can, Ozan, Gustavo, Burak, Novak, Çağtay ve Rossi yok. Mesut daha dün idmana çıktı. Ben bahanelere sığınan bir antrenör değilim. Elimizdeki oyuncular sağlıklı. Onlar sahaya çıkıp mücadele edecek. En doğru oyuncuları bir araya getirip, rakibe göre bir 11'le sahaya çıkacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla sahadan ayrılırız. Üçlü formasyonu çok düşündük, halen düşünüyoruz ama yarınki maçta oyunun gidişatına göre değişiklikler olabilir. Kariyerim için önemli bir maç. Hem Fenerbahçe hem kariyerim adına iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum. İnşallah Avrupa'ya güzel bir başlangıç yaparım."