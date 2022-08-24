İsmail Küçükkaya Fox TV'den neden ayrıldığını böyle açıkladı

Yıllardır izleyicilerine seslendiği Fox TV'ye veda edip Halk TV ile anlaşan İsmail Küçükkaya bu kararının sebebini açıkladı.





Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Küçükkaya, değişim isteğinin ağır bastını ve bu nedenle böyle bir karar aldığını ifade etti.







Küçükkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun.



Peki neden?



Birincisi FOX’da 10.yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim.





