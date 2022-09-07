İsmail Küçükkaya’nın 3 milyon dolara transfer edildiği iddiası Halk TV’de krize neden oldu

Küçükkaya’nın Halk TV’ye transferinde rol oynadığı iddia edilen Murat Ongun bu iddiaları yalanlarken ‘Bu yalanı devam ettirmek art niyetli tavırlardır’ dedi.











‘KANALDA RAHATSIZLIK VAR’ İDDİASI





Medyaradar adlı sitede yer alan “Keskin Kalem” adlı köşede, Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçişinin kanalda rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.





Yazıda şu ifadeler yer aldı:





‘‘Bizim alemde, bir mesele açıktan ne kadar konuşulmuyorsa…

Ne kadar çok kulislerde fısıldanıyorsa…

Yani alttan alta fokur fokur kaynıyorsa…

O kadar büyük bir krize işaret eder…

On yıllar süren medya deneyimime istinaden gözlemlerim böyle der.





Çünkü neden sırdaşlar?

Tıpkı Las Vegas gibi…

Bizim medyada olanlar, bizim medyada kalır.





Gerçi bu kural son zamanlarda, hatta belki de ilk kez işlemiyor.

Her türlü pislik, yavaş yavaş etrafa saçılıyor.

Foseptik patladıkça, rezaletin boyutu görülüyor.

Neyse yine uzattım, yoldaşlar.

Az evvel anlattığım meseleye en iyi örnek,

İsmail Küçükkaya krizi.





Her gece Halk TV ekranlarında, rüşvet çarkı, SBK, Korkmaz Karaca tartışılıyor.

Ama ne iştir ki, yeni ekran yüzleri İsmail Küçükkaya’nın Karaca’yla samimiyeti, Cihan Ekşioğlu’yla boy boy pozları konuşulmuyor.





Gerçekten merak ediyorum, mesela Küçükkaya SBK haberi sunacak mı?

Korkmaz Karaca haberi anlatacak mı?





Neyse sırdaşlar, geçen yazımda boy boy fotoğraf koydum, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na ‘seyirciyi, gazeteciyi keriz yerine koymayın’ dedim.

Tık yok.

Demek ki keriz yerine koymaya kararlılar.





Ammaaa kötü bir haberim var.

Belki Halk TV yönetiminin haberi vardır, belki yoktur.

Kanal resmen kaynıyor!

Küçükkaya krizinin emekçide yarattığı rahatsızlık had safhada.





Şimdiii öncelikle Küçükkaya transferinin, kanalın diğer ağır toplarını resmen çileden çıkardığı haberleri geliyor keskin kulaklarıma.

Şirin Payzın gibi isimler, gizli gizli değil, açıktan Küçükkaya transferinin çok yanlış olduğunu ve hatta kendi imajlarına zarar vereceğini her yerde dillendiriyormuş.

‘Her gün yolsuzluklarını haber yaptığımız, Külliye’den bile kovulan bu tiplerle ilişkisi olan birinin bagajı hepimize zarar verir’ denildiği de iddia ediliyor.





Bir diğer huzursuzluk nedeni de Küçükkaya’nın maaşı, aldığı transfer parası ve ekibi.

Mahiroğlu ısrarla ortaya atılan 3 milyon dolarlık transfer parası iddiasını reddediyormuş.

Ve ‘transfer parası doğru ama o kadar değil. Maaşı da makul, zaten bunları biz ödemiyoruz, parası dışarıdan’ diye yakın çalışma ekibine açıklama yapıyormuş.

Ancak hala paranın nereden geldiği meçhul!

Önceki yazımda sizlere fısıldamıştım sırdaşlar.

Sponsor İBB, hatta Küçükkaya çalışma koşullarını Murat Ongun’la görüştü.

Ancak bu meselenin Halk TV koridorlarında, yakın çalışma ekibine bile doğrulanmaması ilginç.

Yani yönetim adeta devlet sırrı edasıyla, Küçükkaya’nın ve kanalın diğer para kaynaklarının nereden geldiğini açıklamıyor.





Dahası, asıl isyan, kanalın emekçileri arasında.

İki kuruşa talim eden, ara zammını alamayan emekçilerin artık canı burnunda.

Gazetelerde, televizyonlarda artık emekçiyle, ekran yüzü, köşe yazarı arasında bu uçurumu yaratan sistem, çok yürümez.

Küçükkaya krizi de bunun en büyük göstergesi.

Benden demesi!”