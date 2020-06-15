İsmail Küçükkaya'dan eşine şiddet uygulandığı iddialarına açıklama

FOX TV "Çalar Saat" Programı Yapımcısı, Gazeteci İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci’nin kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Boşandıktan 6 ay sonra ‘asılsız iddiaların’ yeniden gündeme getirildiğini belirten Küçükkaya, “Hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım” dedi. Küçükkaya, yasal yollara başvurduğunu ve İstanbul 1. Aile Mahkemesinden Koruma Kararı aldığını bildirdi.





Olaylı bir boşanma süreci geçiren çift, boşanma sırasında İsmail Küçükkaya’nın girişimi ile mahkemeden yayın yasağı aldırmıştı. Boşanmanın gerçekleşmenin ardından yayın yasağı bitti ve İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci, şiddet yaşadığını anlattı. ‘Magazin Noteri’ isimli YouTube üzerinden yayınlanan programa konuk olan Demirci, eski eşi Küçükkaya’nın kendisine “Şu konumum olmasa senin ağzını gözünü patlatırdım” dediğini aktardı.





Demirci sözlerine şöyle devam etti:





"Kendisine boşanmak istediğimi söylediğimde ‘Beni bırakıp nasıl gideceksin, bu hayatı nereden bulacaksın, bu tatillere nereden gideceksin, orada ne yapacaksın? 1 milyon kadın benimle evlenmek istiyor. Ünlü bir adamdan nasıl boşanırsın?’ dedi. İsmail Küçükkaya ise avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden açıklama yaparak söz konusu suçlamaları yalanladı."





'ADALET İSTİYORUM'





Eda Demirci, yaptığı açıklamaların sosyal medyada ses getirmesi üzerine Instagram üzerinden bir açıklama daha yaparak İsmail Küçükkaya’nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.. Dava sürecinde susturulduğunu söyleyen Demirci, “Dün yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan İsmail KÜÇÜKKAYA yine özür dilemek yerine 3 ayrı TAZMİNAT davası açtığını iletti.” şeklinde paylaşım yaptı.





Demirci aynı paylaşımında ” Konuşma yasağı sebebi ile yine susmak zorunda kalabilirim. ADALET İSTİYORUM!!!” diyerek isyan etti.





AVUKATTAN AÇIKLAMA





İddiaların merceğindeki FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya’nın avukatı ise Twitter hesabı üzerinden “Kamuoyuna Bilgilendirme” başlıklı bir açıklama yaparak Demirci’nin iddialarını reddetti ve “gerçek dışı” olarak niteledi. Küçükkaya’da bu açıklamayı kendi hesabından paylaşmakla yetindi ve sessizliğini korudu. Bu arada açıklamada geçen 550 bin TL’lik ‘ziynet bedeli’ ödemesi ise dikkat çekti.





KÜÇÜKKAYA'DAN AÇIKLAMA





Küçükkaya, aile mahremiyeti gereği şimdiye kadar sustuğunu ve her türlü ‘iftira ve karalamaya’ rağmen konuşmadığına dikkat çekerek, “İddia sahibinin iddialarını ispat edememesi üzerine kendisinin talebi ile anlaşmalı olarak sonuçlanan boşanma davasından yaklaşık 6 ay sonra asılsız iddialar tekrar gündeme getirilmiştir” dedi.





Küçükkaya, eski eşinin şimdiye kadar savcılığa ve güvenlik güçlerine başvurmadığının altını çizerek, “Şunun bilinmesini isterim ki, iddia sahibine hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kötü muamelede bulunmadım. Nitekim boşanma dava dosyasında bunlara ilişkin küçük bir delil sunulmamıştır” ifadelerini kullandı.





İSPATLARSA HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIM





“İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Ama haksız yere linç edilmeye de karşıyım” diyen Küçükkaya, olay hakkında çıkan haberleri “Kamuoyunda etkili gazeteciler üzerinde son zamanlarda kurgulanan ‘etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma’ kampanyalarından bir örneğini de maalesef ben yaşamak durumunda kaldım. Nihai amacın ne olduğu bellidir” diye yorumladı.





Küçükkaya, bugüne kadar hiçbir kadına kötü muamelede bulunmadığını ve hep karşısında olduğunu kaydederek, “Asılsız iddialarla ilgili yasal yollara başvurduğumu ve İstanbul 1. Aile Mahkemesinden Koruma Kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.