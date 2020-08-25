Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Küçükkaya'dan veda mesajı /25 Ağustos 2020 22:44

İsmail Küçükkaya'dan veda mesajı

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın kanalla yollarını ayırması sonrasında mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan bir veda mesajı geldi.

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Fox Tv'nin ana haber sunuculuğunu bırakan Fatih Portakal için bir mesaj da eski mesai arkadaşı İsmail Küçükkaya’dan geldi. Aynı kanalda Çalar Saat programını sunan Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Portakal'a böyle veda etti:

"Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan' oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum."



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