Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı /02 Kasım 2020 11:15

İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

FOX TV'de Çalar Saat isimli programın sunucusu İsmail Küçükkaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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FOX TV'de Çalar Saat isimli programın sunucusu İsmail Küçükkaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Daha önce tedbiren izolasyonda olduğunu açıklayan İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklımız, kalbimiz İzmir’de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlar altında kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem.Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucu beklerken ‘tedbiren’ izolasyona girdim. Yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Semptomlarım ağır seyretmiyor. Durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim" ifadelerini kullandı.
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