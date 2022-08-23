İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi bakın neresi oldu

Fox TV'nin tanınan yüzü İsmail Küçükkaya'nın başka bir muhalif kanala transfer olduğu açıklandı.





Bir dönem Fatih Portakal ile kanalın marka yüzü haline gelen İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı ifade edildi.





Fatih Portakal ise bir süre önce ekranlara veda ederek görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyordu.





Küçükkaya ile ilgili duyuru ise Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Mahiroğlu şu ifadelere yer verdi:





Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...





Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya .





