Samanyolu Haber /Medya / İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi bakın neresi oldu /23 Ağustos 2022 20:16

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi bakın neresi oldu

Uzun süredir Fox TV ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkan ve bir dönem Fatih Portakal ile kanalın marka yüzü haline gelen İsmail Küçükkaya'nın başka bir muhalif kanala transfer olduğu açıklandı.

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Fox TV'nin tanınan yüzü İsmail Küçükkaya'nın başka bir muhalif kanala transfer olduğu açıklandı.

Bir dönem Fatih Portakal ile kanalın marka yüzü haline gelen İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı ifade edildi.

Fatih Portakal ise bir süre önce ekranlara veda ederek görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyordu.

Küçükkaya ile ilgili duyuru ise Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Mahiroğlu şu ifadelere yer verdi:

Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...

Sevgili Halk TV  izleyicileri, az önce  isim vermeden  Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş  için  tweet attım.  Biraz  gizem  olsun  istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş  geldin İsmail Küçükkaya .

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