İsmail Saymaz için karar verildi!

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Saymaz'ın sağlık kontrolleri işleminin tamamlanmasının ardından getirildiği Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesi alındı. Savcılık, Saymaz için ev hapsi istedi.
Mahkeme Saymaz hakkında ev hapsi kararı verdi.
Öte yandan, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve meslektaşları destek amaçlı adliyeye geldi.