Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Saymaz isyan etti: 'Yargıya karşı adalet arıyoruz' /17 Mart 2025 21:43

İsmail Saymaz isyan etti: 'Yargıya karşı adalet arıyoruz'

Geçen hafta yurtdışına çıkış yapmak isterken hakkında yurtdışı yasağı verildiğini öğrenen ve pasaportuna el konan gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor. Yargıya karşı adalet arıyoruz" dedi.

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Geçen hafta yurtdışına çıkış yapmak isterken hakkında yurtdışı yasağı verildiğini öğrenen ve pasaportuna el konan gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor. Yargıya karşı adalet arıyoruz" dedi.

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yurtdışına çıkışının engellenmesi ve pasaportuna el konulmasıyla başlayan süreçle ilgili bilgirlendirme yaptı.

Saymaz, avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin'in söz konusu karara itiraz için başvuruda bulunmak üzere gittikleri adliyede, dosyaya erişim kararı verildiğini öğrendiklerini aktardı. Saymaz, Benim suçum nedir? Söylenmiyor. Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor? Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor. Yargıya karşı adalet arıyoruz" dedi.

Saymaz'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Bana yapılan hukuksuzluk katmerlenerek artıyor.
Tarihimizde benzeri olmayan bir hukuk tanımazlıkla karşı karşıyayım.
Malum, ifadem bile alınmadan hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konmuş, pasaportum elimden alınmıştı.
Bugün sabah avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin, karara itiraz için İstanbul Adliyesi’ne gittiler.
Savcılıkta, dosyaya erişimin hakimlik kararıyla kısıtlandığını öğrendiler.
İtiraz etmek için kısıtlama ve yurt dışına çıkış kararlarından örnek istediler.
Ne var ki bu kararlar bize verilmedi ve gösterilmedi.
Oysa kararlar ve tutanaklar CMK’nın 153/3 maddesine göre gizlilik kapsamında değildir. Kanunen bize verilmesi gerekir.
Biz örneği verilmeyen, içeriği gösterilmeyen kararlara nasıl itiraz edebiliriz?
Avukatlarım ikinci bir dilekçe vererek, savcıyla görüştü. Savcılık ikinci dilekçemize işlem yapmayı da kabul etmedi.
Ayrıca bugün, yarın, en kısa zamanda ifade vermeye hazır olduğumu bildirdiğimiz halde “gelin” denilmedi.
Benim suçum nedir?
Söylenmiyor.
Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?
Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor.
Yargıya karşı adalet arıyoruz."


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