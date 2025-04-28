Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Saymaz'ın talebine mahkemeden red /28 Nisan 2025 09:44

İsmail Saymaz'ın talebine mahkemeden red

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin başvurusunun savcılık tarafından reddedildiğini açıkladı.

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Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsinde olduğunu ve özgürlüğüne kavuşmak için gün saydığını belirtti.

Saymaz'ın durumuyla yakından ilgilendiğini ifade eden Küçükkaya, "Sıklıkla kendisini arıyorum, durumu nasıl diye." dedi. Saymaz'ın, üst üste üç ayrı iddianamede adının geçtiğini ve bu nedenle ev hapsinde bulunduğunu vurguladı.

Küçükkaya, savcılık ve avukatlarının adli kontrol şartlarının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını hatırlatarak, "Avukatları başvurdular mahkemeye bu elektronik kelepçenin kaldırılması ve adli kontrol şartlarının kaldırılması için, özgürlüğüne kavuşması için. Fakat mahkeme bunu reddetti" sözlerini kullandı.


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