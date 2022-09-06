Samanyolu Haber /Gündem / İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu /06 Eylül 2022 11:50

İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu

Şarkıcı İsmail Türüt’ün Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.

SHABER3.COM

Şarkıcı İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.

Türk Ulak’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İsmail Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti. 

İsmail Türürt’ün Sedat Peker’le bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ adlı şarkının sözleri şöyle:

“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adam sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor”
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