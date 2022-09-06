İsmail Türüt’e ‘Sedat Peker’ sorgusu

Şarkıcı İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.





Türk Ulak’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.





İsmail Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti.





İsmail Türürt’ün Sedat Peker’le bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ adlı şarkının sözleri şöyle:





“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere





Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e





Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim





Doğum gününü kutlar, yanağından öperim





Reisim sen gideli, deli gibiyim deli





Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli





Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli





Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor





Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor





Tanıyan tanımayan seni bana soruyor





Seni bana soruyor





Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını





Adam sandıklarımın sildim artık adını





Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın





Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın





Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın





Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun





Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun





Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor





Ekonomik bunalım günden güne artıyor”