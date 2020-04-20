İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa cemaatinin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ustaosmanoğlu’nun doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye yatırıldığı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu normal serviste tedavi görüyor.
Fethullah Gülen Hocaefendi de hastaneye kaldırılan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Gülen, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin devam edegelen rahatsızlıklarının aciliyet kesp etmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirterek, “Zat-ı âlilerine, Cenab-ı Hak’tan sıhhat-ı tamme ve afiyet-i daime niyaz eder; ailesi ve yakınlarına, aziz talebelerine, İsmailağa Cemaati mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi arz ederim.” ifadesini kullandı.