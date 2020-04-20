İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa cemaatinin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ustaosmanoğlu’nun doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye yatırıldığı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu normal serviste tedavi görüyor.



