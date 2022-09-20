İsmailağa Cemaati'nden Erdoğan'a şok!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimler öncesinde duyurduğu sosyal konut projesine İsmailağa Cemaati fetva vermedi.







Erdoğan’ın alt ve orta gelirli aileler için olduğu lanse edilen projesi ekonomik olarak da eleştirilirken, İsmailağa cemaati de projenin “dinen uygun olmadığını” savundu.





İsmailağa cemaatinin ‘Fıkıh Kurulu Âzâsı’ Abdülhamid Türkeri tarafından yayımlanan videoda, “Caiz değildir, fetva vermiyoruz” ifadeleri kullanıldı.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İsmailağa cemaatinden Türkeri yayımladığı videoda, TOKİ’nin, memur maaşlarına gelen zam oranına göre yapılacak ödemelerin de artacağı ödeme sisteminin caiz olmadığını söyledi.





Söz konusu videoda Türkeri, “Böyle bir uygulama Hanefi mezhebine göre caiz değildir. TOKİ’nin çoğunlukla uygulamış olduğu uygulama bu olduğundan dolayı biz bu tür bir uygulamaya fetva vermiyoruz.” dedi.





2020 yılında açıklanan 100 bin sosyal konut projesinde ise İsmailağa Cemaati, TOKİ’den ev almak konusunda fetva yayımlayarak caiz olduğunu söylemişti.