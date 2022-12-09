Samanyolu Haber /Gündem / İsmailağa cemaatinden Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması /09 Aralık 2022 11:44

İsmailağa cemaatinden Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması

İsmailağa cemaati, kızını 6 yaşında iken evlendirdiği ortaya çıkan Yusuf Ziya Gümüşel’in cemaatte resmi bir görevi olmadığını sadece gönül bağı olduğunu ileri sürdü.

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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken imam nikahıyla “evlendirdiğinin” ortaya çıkmasının ardından İsmailağa cemaatinden  yazılı bir açıklama geldi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır” denildi.

”RESMİ BİR GÖREVİ YOK, GÖNÜL BAĞI VAR”

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Son günlerde belli çevreler eliyle gündemde tutulduğu görülen çirkin iddiaların camiamızla bir bağlantısı yoktur. Söz konusu iddialarda adı geçen Yusuf Ziya Gümüşel’in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır.

Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır.

Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve hocalarımızın ‘resmi nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmaması’ hususundaki hassasiyetleri kamuoyunca bilinmektedir. Cemaatimiz bugüne kadar bu hassasiyetlere aykırı olan herhangi bir olumsuz duruma konu olmamıştır. Söz konusu iddialar üzerinden cemaatimiz ve vakfımız hakkında ortaya atılan itham ve iftiralara karşı kamuoyumuzu sağduyuya davet ediyoruz.

Müfteriler hakkında da gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele ailevi bir mesele olup, aile tarafından yapılan açıklamada da “iddiaların iftira olduğu” kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı.”
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