Samanyolu Haber /Gündem / İSMEK’te Kürtçe kurs için kayıtlar başladı /15 Ocak 2020 20:51

İSMEK’te Kürtçe kurs için kayıtlar başladı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği Kürtçe dil kursu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Hakkı Savunanlar Platformu ile görüşmesinin ardından gerçeğe dönüştü.

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İstanbul Meslek Edindirme Kursları’nda (İSMEK) Kürtçe kursları için kayıtlar alınmaya başladı.Medyascope’un haberine göre programlar bölümünde Kürtçe “A1” yani başlangıç seviyesi için kayıt yapılabiliyor. 

Hakkı Savunanlar Platformu'nun Ağustos 2019’da düzenlediği Kürt Dili ve Edebiyatı mezunlarıyla bir akşam yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Kürtçe’nin önündeki engelleri kaldıracağız, İSMEK’te Kürt dili kurslarını hayata geçireceğiz” demişti. 

Kürtçe kurslarında Kürt Dili ve Edebiyatı mezunlarının istihdam edileceği belirtiliyordu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan ve Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Hakkı Savunanlar Platformu buluşmasına katılan Kürtçe Öğretmeni Abdulhakim Öztürk, Ahval’e “Bu tür çalışmaların yapılmasının tüm Türkiye toplumu üzerinde bir etkisi olur. Sadece İstanbul'da değil, diğer kentlerde de faaliyete geçmesi gerekiyor” demişti.
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