İSMEK'te Kürtçe için ek sınıf açıldı

İSMEK’te iki gün önce açılan Kürtçe dil eğitimi kurslarına beklenilenin üzerinde talep oldu. İSMEK bu talepler doğrultusunda Üsküdar’da 15 kişilik kontenjanlı yeni bir sınıf açtı.



Başvurular başladığı günden bu yana açılan 155 kişilik kontenjana 481 kişi başvurdu. Başvurular devam ediyor.





Dün itibarıyla başvurularda durum şöyleydi: Esenyurt’ta açılan 25 kişilik kontenjana 37, Esenyurt Kıraç’ta 20 kişilik kontenjana 13, iki kurs açılan Şişli Mecidiyeköy dil okulunun 25’er kişilik kontenjanlarına 100’er, Bağcılar Yıldıztepe’ye 20 kontenjana 41, Fatih dil okuluna 25 kişilik kontenjana 68 başvuru.



