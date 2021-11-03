Samanyolu Haber /Teknoloji / İsmi değişen Facebook’tan Apple’a saldırı /03 Kasım 2021 19:29

İsmi değişen Facebook’tan Apple’a saldırı

Geçen ay ismini Meta'ya değiştiren Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sir Nick Clegg katıldığı etkinlikte Apple'ı hedefe aldı.

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Skandalların ardından isim değişikliğine giderek şirketi yeniden yapılandıran Facebook çatı kuruluşuna Meta adını verdikten sonra Apple’a saldırdı.Meta’nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sir Nick Clegg, Lizbon’da düzenlenen Web  Summit teknoloji zirvesinde açıklamalarda bulundu. 

Video konferans aracılığıyla katıldığı etkinlikte konuşan Clegg, Apple’ın cihazlarındaki gizlilik ve mahremiyet kurallarını değiştirerek ticari dünyayı ele geçirdiğini söyledi. Apple, kullanıcılarının dijital reklamverenler tarafından takip edilmesini kullanıcının inisiyatifine bırakmıştı.

Clegg konferansta, “Bu eskiden bildiğimiz toprakları ele geçirme çabasıdır. Onlar popüler yazılımları aracılığıyla bunu gerçekleştiriyorlar” dedi. Clegg, Apple’ın hamlesini çifte standart olarak değerlendirdi.
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