İsmi fon, işlemleri dipsiz kuyu!

Bağımsız denetçiler tarafından hazırlanan Türkiye Varlık Fonu raporu bir yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülebildi.





Raporun kâr ve zarar tablosunda sadece Türk Hava Yolları (THY) ve Borsa İstanbul’un (BİST) bulunması dikkati çekti.





RAPOR SORU İŞARETLERİNİ DAHA DA ARTIRDI

TVF, Sayıştay denetimine tabi değil. Kanuna göre bağımsız denetçilerin hazırlayacağı raporun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyor.





Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden milletvekilleri TVF raporuna dair ek görüş raporu hazırlayarak başkanlığa sundu.





Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Berat Albayrak'ın sağ kolu" olarak biliniyor.





CUMHURİYET HALK PARTİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORDA ŞU TESPİTLER YER ALDI:





–2016 ve 2017 yılları için tek denetim raporu düzenlenmiş. Nedeni anlaşılamadı.





–Denetim raporunun hazırlanması usulüne uygun değil. Denetim elemanlarının hangi kıstaslara göre seçildiği, mesleki kıdemleri, yetkinliklerine ilişkin komisyon görüşmeleri sırasında yöneltilen sorulara cevap verilmedi.





–Denetim elemanlarının görev ve onay tarihiyle denetim arasındaki süre yaklaşık bir hafta. (28.06.2018- 05.07.2018) Bu sürede denetim yapılıp rapora dönüştürülmesinin ne ölçüde mümkün olduğu, şirket tüzüğüne göre haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu'na sunulması gerekirken, hangi günlü toplantısında görüşüldüğüne ilişkin sorularımız yanıtlanmadı.

Varlık Fonu'nun asıl amacı batık şirketleri kurtarmak





–TVF A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının denetimiyle görevlendirilen şirketin hangi kıstas ve yöntemle seçildiğine dair sorulara da yanıt alınamadı. Güreli YMM A.Ş. tarafından TVF ve bağlı ortaklıklarının konsolide finansal durum tablosu, konsolide kâr ve zarar tablosu vb düzenlendi. Ama bu rapor sadece THY ve Borsa İstanbul A.Ş.'yi içeriyor.





Fona devredilen Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV, Türk Telekom yüzde 6,68 Hazine'ye ait hissesi, Eti Maden İşletmesi, Çaykur, Türkiye Halk Bankası'nın yüzde 49,12, T. Denizcilik İşletmesi'nin yüzde 49, Kayseri Şeker A.Ş.'nin yüzde 10'u ile ilgili herhangi bir bilgi ve veri yer almıyor.”





DANIŞMANLIK İÇİN 9,2 MİLYON TL





TVF raporunu bugünkü makalesinde irdeleyen Sözcü yazarı Çiğdem Toker, "TVF, 2017 yılında toplam 9 milyon 159 bin 891 TL danışmanlık hizmeti satın almış. Bu tutarın TVF'nin 3 milyon 83 bin TL'si bağımsız denetim, 2 milyon 356 bin 647 TL'si hukuki danışmanlık, 3 milyon 720 bin 244 TL'sini ise “diğer” danışmanlık hizmeti oluşturuyor." tespitinde bulundu.





Toker, "Raporda, bu ödemelerden bir kısmının McKinsey'ye yapılıp yapılmadığı konusunda komisyon toplantısı sırasında yöneltilen soruların da cevaplanmadığı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.