Samanyolu Haber /Dünya / İsmi gizli tutulan füze F-16 Savaş uçaklarına karşı üretildi /13 Ağustos 2024 12:41

İsmi gizli tutulan füze F-16 Savaş uçaklarına karşı üretildi

Rusya Havacılık Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçaklarına karşı ismi açıklanmayan yeni bir roket geliştirdiği iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Rusya, Batılı savaş uçaklarına, özellikle F-16’lara karşı koymak amacıyla yeni bir füze geliştirdi. Yeni füze hakkında sınırlı bilgiyi, Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin (VKS) Muhafız Savaşçı Havacılık Alayı komutan yardımcısı Alexei Zhivov açıkladı.

Zvezda TV kanalında yer alan habere göre, füzenin ismi gizli tutuluyor, ancak gelecekte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne karşı “sürpriz” saldırılar gerçekleştirebileceği belirtildi.

Askeri yetkili, bu yeni füzenin geliştirilmiş doğruluğa sahip olduğunu ve manevra kabiliyeti yüksek hedefleri daha etkili bir şekilde vurabildiğini vurguladı. “Biz yerinde durmuyoruz, sektörümüz çalışıyor” diyen yetkili, Rusya’nın savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti.

Askeri uzman Alexei Zhivov daha önce F-16 uçaklarına karşı Rusya’nın mevcut savunma araçlarını sıralamıştı. Zhivov, Rus Su-30 ve Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra S-300, S-400 ve S-500 füze sistemlerinin de Batı uçaklarıyla mücadelede etkili yollar olduğunu belirtmişti.
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