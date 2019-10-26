Samanyolu Haber /Gündem / İsmi hiçbir yerde geçmeyen, devlette Erdoğan'dan fazla maaş alan Müdürler var /26 Ekim 2019 11:17

İsmi hiçbir yerde geçmeyen, devlette Erdoğan'dan fazla maaş alan Müdürler var

Eti Maden’in yurtdışındaki şirketlerinin genel müdürlerine ödediği maaşlar şaşırttı. Yaklaşık 87 bin lira maaş alan müdürlerin isimleri ise bilinmiyor

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Dünyadaki bor madeni rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, bu madeni üretip işleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsündeki Etimaden'in, yurtdışında kurduğu 5 ayrı şirketinin genel müdürlerine, 13 bin 500 Euro (Yaklaşık 87 bin lira) aylık maaş ödendiği ortaya çıktı. Etimaden'in hesaplarını ve Sayıştay raporunu inceleyen TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Etimaden'in yurtdışı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına 7 bin 362 lira, 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerine 3 bin 681 lira, denetçi üyeye aylık 400 Euro ödendiğini, genel müdürlerin aylık ücretlerinin ise 13 bin 500 Euro olduğunu açıkladı.

Etimaden'in Finlandiya'da ‘AB Etiproducts OY' Lüksemburg'da ‘Eti Mine SA', Amerika'da ‘Etimine USA', Hong-Kong'da ‘Etimaden Asıa Pacıfıc' ve Rusya'da da ‘Etiproducts' adlı şirketleri bulunuyor.

Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi: “Bu ülkede bir kamu kurumunun genel müdürü nasıl oluyor da, Cumhurbaşkanından bile fazla maaş alıyor. Bu talihli müdürler kim, raporlarda isimleri yok. Kim olduklarını araştırıyorum. Hiçbir kayıtta yer almıyorlar.''

Cumhurbaşkanı'nın brüt maaşı şu an 74 bin 500 lira. Bu maaş 2020 yılında 6 bin 750 liralık artışla 81 bin 250 liraya yükselecek.
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