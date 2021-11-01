Samanyolu Haber /Gündem / İsmi kayıp silahlarla anılan AKP’li Başkan’ın 15 Temmuz yazışmaları ortaya çıktı /01 Kasım 2021 17:42

İsmi kayıp silahlarla anılan AKP’li Başkan’ın 15 Temmuz yazışmaları ortaya çıktı

Sedat Peker’in, 15 Temmuz darbe girişiminde Balat’ta envantere kayıtlı olmayan bir kasa dolusu silahın teslim edildiğini söylediği dönemin AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan’ın 15 Temmuz gecesi “Önünüzde duranı ezin” dediği yazışmaları ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz Temmuz ayında, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, dikkat çekici bir “envantere kayıtlı olmayan silah” iddiasını gündeme getirmişti.

Peker, 15 Temmuzun akabinde Renault beyaz Fluence marka arabayla, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nın arkasında karanlık bir sokakta… (DAP Hotel’in arka tarafında) arabaya konulan bir kasa kalaşnikof silahın Balat semtine gittiğini söyledi. Peker iddiasına şöyle devam etmişti:

PEKER: SİLAHLAR, TAHA AYHAN’IN YARDIMCISI OSMAN TOMAKİN’E TESLİM EDİLDİ

“Ak Parti İstanbul gençlik kolları başkanı olan Taha Ayhan’ın yardımcısı olan Osman Tomakin’e teslim edildi (Osman Tomakin siyah Passat araçla silahları teslim almaya geldi). Bu araç Ak Parti gençlik kolları il başkanına tahsisli bir araçtı, herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda Ak Parti İstanbul gençlik kolları başkanıdır. Silahların olduğu kasa Esenyurt’tan gece 23:30 gibi yola çıktı. Silahlar Balat’ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi’nin hizasındaki boş bir ara sokakta, gece 01:00 civarında siyah Passat’a yüklendi. O zamanki gençlik kolları başkanı Taha Ayhan şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlığını yapmaktadır.” Peker, söz konusu bir kasa dolu kalaşnikofun hiçbir envantere kayıtlı olmadığını da iddia etmişti.



İşte Sedat Peker’in yardımcısı Osman Tomakin’e bir kasa dolusu kalaşnikof teslim edildiğini söylediği dönemin AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, bu kez de sızın TÜGVA belgelerinde ortaya çıktı. Halihazırda İslam İş Birliği Gençlik Forumu Başkanlığı yapan Taha Ayhan’ın 15 Temmuz gecesi yazışmaları TĞGVA sızıntıları arasından çıktı.



WhatsApp yazışmasına göre Taha Ayhan, “Başkanım taksimde Tayyip istifa diyen bir güruh varmış ilçeler geçelim mi diye soruyor” denilen bir yazışmaya “Geçin dövün” yanıtını veriyor. Ayhan bu mesajın ardından attığı ikinci mesajında ise bu kez “ARKADAŞLAR İTİDAL YOK DİRENİŞ VAR. ÖNÜNÜZDE DURANLARI EZİN” diyor.

Bu mesaja AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Çerman’ın “ALLAHINA KURBAN BAŞKANIM EMRİN OLUR” yanıtını verdiği görülüyor.
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