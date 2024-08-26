İsmi okunan kuvvet komutanları 'protokol'le sahneye çıkmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı'ınn Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlediği "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katıldı.



Törende Erdoğan'ın konuşmasının ardından 'potokol' üyeleri kameralara poz vermek için sahneye davet edildi.



Kabine üyeleri ile AK Parti ve MHP yöneticilerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da ismi okunanlar arasında yer aldı.



Ancak dün Selçuklu Mezarlığı'nda Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile poz veren Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra diğer kuvvet komutanları da bu defa sahneye çıkmadı.