Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hiç akreditasyon yapmadığı halde iki yılda 8,8 milyon lira harcayan Helal Akreditasyon Kurumu’na (HAK) tepki yağdı. HAK'ın bütçesi yüzde 8,1 artırılarak 4,1 milyon liraya çıktı.







Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri, HAK'ın iki yıldır hiçbir hizmet sunmadığı halde milyonlarca lira harcadığına dikkati çekti. Milletvekilleri helal diye yola çıkanların haram harcamalara imza attığını söyledi.





1.007 METREKARELİK HİZMET BİNASI





HAK'ın 2020 yılı bütçe görüşmelerine “helal-haram” tartışmaları damga vurdu.





2018 yılında kurulduktan sonra 5 yönetim kurulu üyesi atanıp 4 daire başkanı ile 50 kişilik personelin alınan HAK'a 1.007 metrekarelik hizmet binası tahsis edilmişti.





HAK bugüne kadar herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleştirmedi.







Komisyonda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kurumun büyük reklamlarla apar topar kurulduğunu ancak hiçbir başvuru alamadığını belirtirken, “Bu kurum niye kuruldu? Reklam olsun diye mi, istismar olsun diye mi?” soruların yöneltti.





"BİR YIL OTURARAK MİLLETİN PARASINI HARCAMIŞLAR"





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de kurumun faaliyetlerini merak edip baktığını, ancak hiçbir işine rastlamadığını ifade etti.





Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) 2017 yılı sonunda Ankara'da TOBB'un ikiz kulelelerinin yakınında 1.007 metrekarelik ofis kiraladı. Sadece kira için aylık 50 bin TL'ye yakın harcama yapan HAK şu ana kadar herhangi bir icraata imza atmadı.





Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'a, “Bu kurum bugüne kadar sahiden ne yapmış?” diye soran İpekyüz, “Kurumda çalışanlar maaşlarını almış, masa-sandalye alınmış. Peki ne yapılmış, iki yıl oturmuşlar. Bu kurum HAK denilerek haksızlık yapan bir kuruma dönüşüyorsa bunun helallikle ilişkisi yoktur. Tümüyle haram ve günaha dönüşür. Çünkü hepimizin bütçesinden para harcanmış.” dedi.





KAMİL OKTAY: GDO HELAL Mİ?





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Kamil Oktay Sındır, “Benim için helal kavramı, alın terimle ve hak ederek elde ettiğim kazanç, boğazımdan geçen lokmadır. Siz ise kurulmuş kurumun bugüne kadar hiç akreditasyon işlemi yapmadığını söylüyorsunuz.” diye konuştu.





Sındır, GDO'lu ithal yemlerin Türkiye'de hayvanlara yedirildiğini belirtirken, “Hem GDO'lu yemleri ülkeye getireceksiniz hem de GDO'lu ürünlerin helal olmadığını söyleyeceksiniz. Bu kadar çelişki olmaz.” dedi.





İLK BELGE TSE'YE VERİLECEK





Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, gecikmeleri "Seminer verdik." diyerek izah etmeye çalıştı.





HAK'ın 16 Ekim 2019 itibarıyla artık akreditasyonları verebilir hale geldiğini belirten Pekcan, ilk olarak Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) verdiği helal belgelerini akredite edeceklerini söyledi.





HAK, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından dünyada 1,8 milyar Müslümanın tercih ettiği 3,9 trilyon dolar büyüklüğündeki helal mal ve hizmet ekonomisinden pay alma hedefi ile kurulmuştu.

