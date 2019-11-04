Samanyolu Haber /Gündem / Ispanak paniği İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da! /04 Kasım 2019 14:56

Ispanak paniği İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da!

İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da da 22 kişi yedikleri ıspanaktan zehirlendi. Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor.

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İstanbul’da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 44’e yükseldi. Tarım İl Müdürlüğü, zehirlenmeye ıspanağa karışan yabancı bir otun sebep olduğunu kaydetti. 

İstanbul’daki ıspanak paniği sürerken, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikâyetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SENDİKA BAŞKANI DA ZEHİRLENDİ

Süleymanpaşa ilçesinde iki kişi aynı şikâyetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. 

Kafadar’ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi. 
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