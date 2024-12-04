İspanya 900 bin göçmene vize verecek

Pazartesi günü açıklanan rakamlara göre 1 Ocak ile 30 Kasım tarihleri arasında adalara 41 bin 425 göçmen ulaştı. Bu sayı 2023 yılında kaydedilen 39 bin 910 göçmeni aşarak önceki rekorları da kırdı. Göçmenlerin çoğu Mali, Fas ve Senegal'den geliyor.



Atlas Okyanusu'nda Fas'ın 100 kilometre batısında yer alan adalar uzun zamandır Avrupa'da yeni bir yaşam arayan göçmenlerin ilgisini çekiyor.



Son rakamlar, İspanya'nın halihazırda ülkede bulunan yaklaşık 900 bin belgesiz göçmene vize vermeyi ve aynı zamanda yeni gelenleri kısıtlamayı planladığı sırada yayınlandı.



Madrid, gelecek üç yıl boyunca her yıl 300 bin belgesiz göçmene vize vermeyi planladığını ve bu göçmenlerin eğitim almak ve iş bulmak için ülkede kalmalarına izin vereceğini duyurdu.



"İspanya bir seçim yapmak zorunda"



İspanya’nın göçten sorumlu bakanı Elma Saiz'e göre ülkedeki yaşlanan nüfusunun emeklilik ve sağlık hizmetlerinin finanse edebilmesi için genç işçilerin vergilerine ihtiyacı var.



Saiz, geçen ay Madrid’de düzenlediği basın toplantısında, “İspanya açık ve müreffeh bir ülke olmak ya da kapalı ve yoksul bir ülke olmak arasında bir seçim yapmak zorunda. Biz birincisini seçtik. Bu nedenle halihazırda 2,9 milyon yabancı aylık sosyal güvenlik primi ödüyor” dedi.



Elma Saiz, hükümetin göçmenlerin işgücü piyasasına girmesini kolaylaştırmak için bürokrasiyi azaltmayı planladıklarını da dile getirdi.



Saiz, “Yabancıların mesleki profillerine uygun bir iş bulmalarını ve aynı zamanda şirketlerin ihtiyaç duydukları profesyonelleri bulmalarını kolaylaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Vizeler sadece halihazırda İspanya'da bulunan göçmenlere sunulacak.



Eş zamanlı olarak Madrid, göçmen çıkışlarını engellemek ve açık deniz devriyelerini arttırmak için Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yaparak yeni gelişleri kontrol altında tuttuğunu söylüyor. İspanya ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'ten bölgedeki devriyelerine yeniden başlamasını istedi.



Yetkililer Kanarya Adaları'na gelen göçmen sayısındaki artışla başa çıkmakta zorlanıyor. Yetişkin göçmenler, vize başvurularının işleme konulacağı İspanya anakarasına transfer edilmeyi beklerken kamplarda tutuluyor. 18 yaşından küçük çocuklar ise adalardaki barınaklarda kalıyor ve yerel okullara yerleştiriliyor.



Moritanya'dan Gran Kanarya adasına gelen 36 yaşındaki Bocar Gueye, VOA'ya yaptığı açıklamada, yolculuktan sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Herkese [anakaraya seyahat için] bilet verecekler ama bu kolay değil. Herkes sırasını bekleyecek. Denizde yaşadığımız tüm zorluklara rağmen geri kalanların sabırlı olabileceğini düşünüyorum” dedi.