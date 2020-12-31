İspanya aşı olmayanları Avrupa'da ifşa edecek

Koronavirüs (Covid-19) salgınından kötü derecede etkilenen Avrupa ülkeleri arasında bulunan İspanya, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişilerin kaydını oluşturacak.







Sağlık Bakanı Salvador Illa, listenin halkın veya işverenlerin erişimine açılmayacağını söyledi. Liste, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle paylaşılacak. Virüsü yenmenin yolunun herkesi aşılamaktan geçtiğini belirten İspanyol bakan, "Bu ne kadar çok olursa o kadar iyi" dedi.





AB ülkeleri tarafından onay verilen Pfizer-BioNTech üretimi aşılar, halihazırda kıta genelinde dağıtılırken, aşılama da başlamış durumda.





LİSTEYİ DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ İLE PAYLAYACAKLAR





Katıldığı bir televizyon programında aşının zorunlu olmayacağını dile getiren Illa, aşı olmayacakları işaret ederek, "Yapılacak olan şey, Avrupalı ortaklarımızla paylaşılacak bir sicil kaydıdır." diye konuştu.





BBC News'in haberine göre, Salvador Illa, kayıt işlemini gerçekleştirirken veri korumasına azami saygı göstereceklerini ifade etti.





"AŞI YAPTIRACAK MISINIZ?" ANKETİ





Yakın tarihli bir ankete göre, aşıyı yaptırmayacağını söyleyen İspanyol vatandaşların sayısı yüzde 47'den yüzde 28'e düştü.





İspanyol bakan, "Aşı olmamak vatandaşların hakkıdır. Şüpheleri gidermeye çalışacağız. Aşı olmak hayat kurtarır, salgından çıkış yolu budur" şeklinde konuştu.





CAN KAYBI 50 BİNİ GEÇTİ





İspanya'da Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı pazartesi günü 50 binin üzerine çıktı. Ülke, salgın döneminde 1,8 milyondan fazla enfeksiyon kaydetti.





Söz konusu Avrupa ülkesi, mayıs ayı başına kadar saat 23:00-06:00 arasında sokağa çıkma yasağı uyguluyor.