İspanya bağışıklık kimliğini tartışıyor

Koronavirüs salgını Avrupa'ya geri döndü. İspanya'da son birkaç haftadır artan yeni vakalar ikinci dalga endişesini beraberinde getirirken bazı bölgelerde tekrar sosyal hayatı sınırlayıcı kararlar alındı. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç vatandaşlarına "İspanya'ya seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulunurken, İngiltere buna ilave olarak İspanya'dan gelenler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı.







Ülkede günlük yeni vaka artışları 1000 civarlarında olurken, Aragon ve Katalonya'da bazı küçük yerleşim yerlerinde karantina kararları alındı. OHAL döneminde olduğu gibi halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.





İspanya'da sağlık uzmanları ve vatandaş hakları grupları, Madrid eyalet hükümetinin koronavirüs antikor testi pozitif çıkan kişilere bağışıklık belgesi verilmesi yönündeki planlarını eleştirdi.







"Bağışıklık pasaportu" olarak da adlandırılan belge, kişinin koronavirüse yakalandığını ve iyileştiğini, böylece bağışıklık kazandığını belgeliyor ve kısıtlamalardan muaf tutulmasını öngörüyor.





KARTLA GİRİŞ





Reuters haber ajansında yer alan habere göre, eyalet hükümeti lideri Isabel Diaz Ayuso, "Covid kartı" adını verdikleri uygulamayı Eylül'de pilot proje olarak başlatmak istiyor. Kart sahiplerinin spor merkezleri, müzeler ve barlar gibi riskli bölgelere giriş yapabilmeleri öngörülüyor.





Ayuso, "Önemli olan, enfeksiyonsuz kişilerin normal bir yaşam sürmelerini sağlamak ve hassas kesimler üzerinde tedbirleri yoğunlaştırmak" diye konuştu.





Ancak uzmanlar, ülkelerin koronavirüse karşı mücadele ile sivil özgürlükler arasında denge kurmaya çalıştığı bir dönemde, böyle bir uygulamanın bilimsel temellerini sorguluyor ve özel yaşamın gizliliği haklarının ihlali anlamına gelebileceğini söylüyor.





Liverpool Üniversitesi'nde salgın hastalıklar uzmanı Raquel Medialde, "Covid-19 antikor testinin pozitif çıkması, sizi yeni bir enfeksiyondan koruyacak 'işlevsel' antikorlara sahip olduğunuz anlamına gelmez" diyor.





WHO KARŞI ÇIKIYOR





Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 'bağışıklık pasaportu' uygulamasına bu gerekçelerle karşı çıkıyor.





Ayrıca İspanya'da yapılan geniş çaplı bir araştırmada, antikor sahibi katılımcıların yüzde 14'ünde, üç ay sonra tekrarlanan testlerde antikorlarını yitirdiği görüldü.





Avrupa'da yeniden tırmanan kornavirüs vakaları bakımından İspanya önde geliyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Norveç gibi bazı ülkeler İspanya'ya seyahat kısıtlamaları getirdi.





Ülkede koronavirüs vaka sayıları 280 bini, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 28 bini aştı.



