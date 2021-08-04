Samanyolu Haber /Dünya / İspanya Büyükelçiliği'nden yangın açıklaması /04 Ağustos 2021 20:35

İspanya Büyükelçiliği'nden yangın açıklaması

İspanya'nın Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderdikleri yangın söndürme uçaklarının yangın bölgelerinde dün (3 Ağustos) 260 ton su attığı bilgisi verildi.

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Elçiliğin Twitter hesabından peş peşe yapılan açıklamalarda, CL-415 tipi iki yangın söndürme uçağının yangın bölgelerinde dün her birinde 5 biner litre olmak üzere 52 defa su attığını, toplamda 260 ton su atıldığı bilgisi paylaşıldı. Uçakların bugün de havalandığı belirtildi. 

Yangın söndürme uçaklarının fotoğraf ve görüntülerini de paylaşan İspanya Büyükelçiliği, dün yaptığı bir paylaşımda da "Yarın yine yüzde 110 kapasite ile çalışacağız. İnanılmaz derecede sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'nın Türkiye'deki yangınlara yangın söndürme uçağı ve destek göndermesinin ardından İspanya Büyükelçiliği @EmbEspTurquia hesabına 24 saatte 20 bin yeni takipçi katıldı. Ankara, İspanya'nın, dünyada en çok takipçisi olan 3. Büyükelçiliği oldu.
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