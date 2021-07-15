Samanyolu Haber /Dünya / İspanya, Covid-19 kurbanlarını andı /15 Temmuz 2021 19:46

İspanya, Covid-19 kurbanlarını andı

İspanya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.İspanya, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenleri unutmadı… Salgında ölenler için başkent Madrid'de geniş katılımla anma töreni düzenlendi.

SHABER3.COM

Kraliyet Sarayı önündeki meydanda düzenlenen törene İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Parlamento Başkanı Ander Gil'in yanı sıra hayatını kaybedenlerin akrabaları ve sağlık çalışanları da katıldı. 

Salgında verdikleri kaybedenler için meydana beyaz güller bırakıldı. Klasik müziğin de çalındığı tören, bu yıl gerçekleştirilen salgınının başından bu yana gerçekleştirilen ikinci anma töreni oldu.

Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da gerçekleştirilen törene Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılmıştı. İspanya'da korona virüs vaka sayısı 4 milyon 41 bin 474'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 81 bin 43 oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya, Covid-19 kurbanlarını andı Sonraki Haber >>

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:58