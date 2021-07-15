İspanya, Covid-19 kurbanlarını andı

Kraliyet Sarayı önündeki meydanda düzenlenen törene İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Parlamento Başkanı Ander Gil'in yanı sıra hayatını kaybedenlerin akrabaları ve sağlık çalışanları da katıldı.





Salgında verdikleri kaybedenler için meydana beyaz güller bırakıldı. Klasik müziğin de çalındığı tören, bu yıl gerçekleştirilen salgınının başından bu yana gerçekleştirilen ikinci anma töreni oldu.







Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da gerçekleştirilen törene Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılmıştı. İspanya'da korona virüs vaka sayısı 4 milyon 41 bin 474'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 81 bin 43 oldu.



