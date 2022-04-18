İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltına alındı

İspanya’da 13 Nisan Çarşamba günü Kanarya Adaları’nın güneyindeki sularda, içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi. İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı.





Yetkililer, ihbar üzerine yakalanan “AKT 1” adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları'na 300 mil uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken, 2 bin 900 kilogram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon avro olduğu belirtildi.



