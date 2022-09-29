Samanyolu Haber /Dünya / İspanya’da enflasyon 3 ay sonra yeniden tek hanede /29 Eylül 2022 11:52

İspanya’da enflasyon 3 ay sonra yeniden tek hanede

İspanya'da enflasyon, 3 ay sonra tek haneye gerileyerek eylülde yüzde 9 olarak gerçekleşti.

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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nden (INE) yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle art arda son 3 aydır çift hanelerde seyreden enflasyon, eylülde tekrar tek haneye geriledi.

İspanya’da enflasyon, 3 ay sonra tek haneye gerileyerek eylülde yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Ülkede enflasyon, haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 ve ağustosta yüzde 10,5 olarak gerçekleşmişti.

Ağustosta yüzde 6,4 olan çekirdek enflasyon, eylülde ise yüzde 6,2’ye geriledi.

‘ALINAN TEDBİRLER ETKİLİ OLDU’
İspanya resmi haber ajansı EFE’ye değerlendirmede bulunan Ekonomi Bakanlığı kaynakları, ağustosta başlayan ılımlı eğilimin devam ettiğini belirterek, özellikle toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlayan ve fiyatlardaki artışı yumuşatmak için alınan tedbirlerin enflasyona olumlu etkisi olduğunu ifade etti.

Uzmanlar da enerji piyasalarındaki gerginliğe karşın gelecek aylarda yeni olayların olmaması durumunda enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceği öngörüsünde bulundu
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