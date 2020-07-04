İspanya’da ikinci dalga paniği: 200 bin nüfuslu bölge karantinaya alındı

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını kontrol aldığını düşünen Avrupa ülkeleri son haftalarda normalleşme adımlarını bir bir attı.





Karantinaları kaldıran, restoran, kafe ve iş yerlerini açan ülkelerde artan vakalar nedeniyle ikinci dalga paniği de giderek kendini hissettiriyor. O ülkelerin başında da İspanya geliyor.





Worldometers’ın verilerine göre 297 bin vaka ve 28 bin 385 can kaybı kayıtlara geçen İspanya, her iki alanda da salgının en çok etkilediği ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Ülkenin Katalonya’ya bağlı Segria bölgesinde bugün sıcak gelişmeler yaşandı.





‘CİDDİ ORANDA ARTIŞ’





Yaklaşık nüfusu 200 bin olan bölgede vakaların artış göstermesi üzerine kısıtlamalar geri döndü. Yerel saatle 12.00 itibarıyla karantina uygulanmaya başlayan bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Katalonya lideri Quim Torra, “Segria bölgesindeki Covid-19 vakalarının ciddi oranda artması üzerine karantina uygulama kararı aldık” açıklamasında bulundu.





Barselona’ya karayoluyla iki saat mesafedeki Segria, İspanya’da karantina kısıtlamalarının geri getirildiği ilk bölge oldu. Segria’da açıklanan son vaka sayısı 3 bin 706 olarak biliniyor.