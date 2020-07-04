Samanyolu Haber /Gündem / İspanya’da ikinci dalga paniği: 200 bin nüfuslu bölge karantinaya alındı /04 Temmuz 2020 15:01

İspanya’da ikinci dalga paniği: 200 bin nüfuslu bölge karantinaya alındı

Corona virüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülkelerden İspanya'da ikinci dalga alarmı verildi. Katalonya'nın yaklaşık 200 bin nüfusa sahip Segrià bölgesi, vakaların artması üzerine karantinaya alındı.

SHABER3.COM

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını kontrol aldığını düşünen Avrupa ülkeleri son haftalarda normalleşme adımlarını bir bir attı.

Karantinaları kaldıran, restoran, kafe ve iş yerlerini açan ülkelerde artan vakalar nedeniyle ikinci dalga paniği de giderek kendini hissettiriyor. O ülkelerin başında da İspanya geliyor.

Worldometers’ın verilerine göre 297 bin vaka ve 28 bin 385 can kaybı kayıtlara geçen İspanya, her iki alanda da salgının en çok etkilediği ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Ülkenin Katalonya’ya bağlı Segria bölgesinde bugün sıcak gelişmeler yaşandı.

‘CİDDİ ORANDA ARTIŞ’

Yaklaşık nüfusu 200 bin olan bölgede vakaların artış göstermesi üzerine kısıtlamalar geri döndü. Yerel saatle 12.00 itibarıyla karantina uygulanmaya başlayan bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Katalonya lideri Quim Torra, “Segria bölgesindeki Covid-19 vakalarının ciddi oranda artması üzerine karantina uygulama kararı aldık” açıklamasında bulundu.

Barselona’ya karayoluyla iki saat mesafedeki Segria, İspanya’da karantina kısıtlamalarının geri getirildiği ilk bölge oldu. Segria’da açıklanan son vaka sayısı 3 bin 706 olarak biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya’da ikinci dalga paniği: 200 bin nüfuslu bölge... Sonraki Haber >>

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:57