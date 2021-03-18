Samanyolu Haber /Dünya / İspanya’da ötanazi yasallaştı /18 Mart 2021 20:13

İspanya’da ötanazi yasallaştı

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan ötanazi kanunu yasallaştı.İspanya’da 20 yıldan fazla süredir tartışmalara yol açan ötanazi yasasının yasallaştırılmasına yönelik kanun teklifi kabul edildi. Teklif, parlamentonun alt kanadında 141’e karşı 202 oyla kabul edilerek yasallaştı. Yalnızca 2 milletvekilinin çekimser oy kullandığı yasa, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Yasaya göre İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük, tedavisi olmayan çaresiz hastalıklara yakalananlar istekleri doğrultusunda ötanazi talep edebilecek.

Sağlık Bakanı Carolina Darias milletvekillerine hitaben, “Bugün önemli bir gün. İnsan haklarının tanınmasına doğru ilerliyoruz. Daha insancıl ve adil bir topluma doğru ilerliyoruz” dedi.

Yasanın oylandığı sırada başkent Madrid’deki Meclis binası dışında ötanazi karşıtları ve yandaşları gösteriler gerçekleştirdi. Aşırı sağcı Vox partisi ise Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan İspanya, dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu. 2019’da yapılan kamuoyu yoklamasına göre İspanyolların neredeyse yüzde 90’ı ötenazinin suç olmaktan çıkarılmasından yana.

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