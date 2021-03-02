İspanya da protestolarının arkasında dış güç aramaya başladı

16 Şubat'ta rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına yönelik protestoların patlak vermesinden bu yana polis 100'den fazla kişiyi tutuklamış oldu. Yabancılardan duyulan kuşkunun kaynağı ise şimdilik belirsiz.
"Benzeri görülmemiş karmaşık bir durum"
Katalan bölgesel hükümetinde içişleri bakanı olan Miquel Samper ise gazetecilere verdiği demeçte, protestocuların çok hızlı şekilde organize olduğunu, bu nedenle polisin "benzeri görülmemiş karmaşık bir durumla" karşı karşıya kaldığını söyleyerek bu protestoculardan bazılarının "yabancı anarşistler" olduğunu ileri sürdü.
Protestolar son olarak hafta sonu en yüksek sayılara ulaştı. Bir polis minibüsü, içinde bir polis memuru ile birlikte ateşe verildi. Protestocular ayrıca Barselona'nın merkezindeki La Rambla bulvarı da dahil olmak üzere dükkanların ve bankaların cephelerini kırıp döktüler.
Polis kaynakları, tutuklu yabancılardan birinin minibüs saldırısıyla ilgili olduğunu açıkladı.
Ne olmuştu?
Hasel, terörü yüceltmek, monarşiye hakaret etmek, aktivistleri harekete geçirmek ve protestoları ateşlemek suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyeti sonrası oluşan protestolar nedeniyle İspanyol hükümeti ifade özgürlüğünün yasal kısıtlamalarının gevşetileceği açıklamasını yapmak durumunda kaldı.
Şarkılarında Bask ayrılıkçı grubu ETA'ya atıfta bulunan, İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'u mafya patronu olarak nitelendiren ve İspanyol yargıçları Nazilere benzeten Hasel hakkında çıkan tutuklama kararının ardından hayranları ile birlikte kendini bir üniversiteye kilitlemiş ve buradan sosyal medya aracılığı ile de kitleleri protesto yapmaya çağırmıştı.
Sonunda birkaç yüz kişi ile başlayan protestolar farklı şehirlere sıçradı.