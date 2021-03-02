İspanya da protestolarının arkasında dış güç aramaya başladı





Katalan bölgesel hükümetinde içişleri bakanı olan Miquel Samper ise gazetecilere verdiği demeçte, protestocuların çok hızlı şekilde organize olduğunu, bu nedenle polisin "benzeri görülmemiş karmaşık bir durumla" karşı karşıya kaldığını söyleyerek bu protestoculardan bazılarının "yabancı anarşistler" olduğunu ileri sürdü.

Ne olmuştu?





Hasel, terörü yüceltmek, monarşiye hakaret etmek, aktivistleri harekete geçirmek ve protestoları ateşlemek suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyeti sonrası oluşan protestolar nedeniyle İspanyol hükümeti ifade özgürlüğünün yasal kısıtlamalarının gevşetileceği açıklamasını yapmak durumunda kaldı.