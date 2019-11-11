Samanyolu Haber /Dünya / İspanya’daki seçimlere aşırı sağ damgası /11 Kasım 2019 14:18

İspanya’daki seçimlere aşırı sağ damgası

İspanya’da 4 yıl içinde yapılan 4. Seçimlerde aşırı sağcı Vox Partisi parlamentodaki sandalye sayısını ikiye katladı.

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İktidardaki Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez ise seçimlerden birinci çıktı ancak parlamentoda Nisan ayındaki seçimlerden daha az sayıda sandalye elde etti.

Bu sonuçlara göre ne sol ne de sağ mecliste çoğunluğu sağlayamıyor.

Bu da parti liderleri arasında zorlu müzakereler olacak anlamına geliyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimden muhafazakar Halkın Partisi ikinci, Vox ise üçünçü çıktı.

Vox’un 350 sandalyeli mecliste 52 koltuk elde etmesi bekleniyor.

Nisan ayındaki seçimlerde parti 24 sandalye kazanmıştı.

Sonuçlara göre Sosyalistler’in 120, Halkın Partisi’nin 88 sandalye kazanması öngörülüyor.

Vox Partisi’nin lideri Santiago Abascal ülke için vatansever bir alternatif oluşturmayı kurmak istediğini belirtti.

Aşırı sol Podemos Partisi’nin lideri Pablo Iglesias ise Sosyalistler’le bir koalisyon kurmak istiyor.

Ülkenin dört ana siyasi partisi seçim kampanyalarını Katalonya’nın bağımsızlık baskısıyla başetme yöntemleri ve aşırı sağcı Vox partisinin yükselişi konusundaki kaygılar üzerinden yürüttü.

Yaklaşık 40 yıllık Francisco Franco diktasının ardından demokrasiye dönen İspanya, Avrupa’nın geri kalanının aksine ülkede aşırı sağ partilerin barınamamasıyla övünüyordu.
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