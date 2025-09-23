İspanya’dan İsrail’e büyük yasaklar listesi geldi

Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, yeni kararnameyle İsrail’e savunma sanayii ürünlerinin gönderilmesinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Ayrıca, askeri amaçlı olabilecek uçak yakıtı transit talepleri de engellenecek. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatı ve reklamı da yasak kapsamında.



Cuerpo, “Bu karar uluslararası düzeyde İsrail’e yönelik ilk tam silah ambargosudur. Önemli ve öncü bir adımdır” dedi. Hükümet, Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana askeri satışları fiilen durdurduğunu, bu kararla yasa zeminine oturttuklarını belirtti.



Kararname yürürlüğe girdi ancak parlamentonun da onayına ihtiyaç duyuluyor. Sanchez’in sol eğilimli koalisyonu parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı için onay süreci zorlu olabilir.



Başbakan Sanchez, bu ay açıkladığı dokuz maddelik önlemler paketinin en önemli başlığının silah ambargosu olduğunu söyledi. New York’ta BM Genel Kurulu çerçevesinde konuşan Sanchez, “21. yüzyılın en karanlık ve korkunç olaylarından birine tanıklık ediyoruz. Uluslararası toplum sessiz ve hareketsiz kalamaz” dedi.



Sanchez, Avrupa’da Gazze’ye yönelik operasyonların en sert eleştirmenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarının ardından başlattığı saldırıları “soykırım” olarak nitelendiren İspanya hükümeti, uluslararası alanda da bu konuda daha güçlü adımlar atılması çağrısı yapıyor.