23 Eylül 2025 17:54

İspanya’dan İsrail’e büyük yasaklar listesi geldi

İspanya hükümeti, İsrail’e karşı “tam silah ambargosu” kararı aldı. Başbakan Pedro Sanchez’in “Gazze’deki soykırımı durdurmaya yönelik adımlar” olarak tanımladığı önlemler paketinin bir parçası olan karar, hem askeri teçhizat hem de çift kullanımlı ürünlerin ihracat ve ithalatını yasaklıyor.

Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, yeni kararnameyle İsrail’e savunma sanayii ürünlerinin gönderilmesinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Ayrıca, askeri amaçlı olabilecek uçak yakıtı transit talepleri de engellenecek. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatı ve reklamı da yasak kapsamında.

Cuerpo, “Bu karar uluslararası düzeyde İsrail’e yönelik ilk tam silah ambargosudur. Önemli ve öncü bir adımdır” dedi. Hükümet, Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana askeri satışları fiilen durdurduğunu, bu kararla yasa zeminine oturttuklarını belirtti.

Kararname yürürlüğe girdi ancak parlamentonun da onayına ihtiyaç duyuluyor. Sanchez’in sol eğilimli koalisyonu parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı için onay süreci zorlu olabilir.

Başbakan Sanchez, bu ay açıkladığı dokuz maddelik önlemler paketinin en önemli başlığının silah ambargosu olduğunu söyledi. New York’ta BM Genel Kurulu çerçevesinde konuşan Sanchez, “21. yüzyılın en karanlık ve korkunç olaylarından birine tanıklık ediyoruz. Uluslararası toplum sessiz ve hareketsiz kalamaz” dedi.

Sanchez, Avrupa’da Gazze’ye yönelik operasyonların en sert eleştirmenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarının ardından başlattığı saldırıları “soykırım” olarak nitelendiren İspanya hükümeti, uluslararası alanda da bu konuda daha güçlü adımlar atılması çağrısı yapıyor.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

