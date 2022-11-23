İspanya gol olup yağdı: İspanya 7 Kosta Rika 0

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika karşı karşı karşıya geldi. İspanya Al Thumama Stadyumu'ndaki maçı 7-0'lık skorla kazanarak sahada adeta şov yaptı.



İspanya'ya tarihi galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dani Olmo, 21. dakikada Marco Asensio, 31. dakikada penaltıdan ve 54. dakikada penaltıdan Ferran Torres, 75. dakikada Gavi, 90. dakikada Carlos Soler ve 90+3. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

İspanya'nın 100. Dünya Kupası golü



Karşılaşmada ilk golü atan Dani Olmo, İspanya'nın 100. Dünya Kupası golünü de kaydederek tarihe geçti. Takımın son golünü atan Gavi de, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç 3. oyuncu olmayı başardı. Gruba 3 puanla başlayan İspanya, bir sonraki maçta Almanya ile kozlarını paylaşacak. Kosta Rika ise Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Japonya ile kozlarını paylaşacak.

Kosta Rika'da Konyasporlu Francisco Calvo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Maçtan sonra konuşan Ferran Torres, "Çok mutluyuz çünkü bir Dünya Kupası'nda hedeflerin değerli olabileceğini biliyoruz ve daha fazlasını başarmak istiyoruz." derken İspanya'nın hocası Luis Enrique şunları kaydetti; "Amacımız her zaman oyuna hakim olmak ve bunu yapmak için topa sahip olmamız gerekiyor ki rakipler mücadele etsin ve az yer bulsun. Baskıda son derece iyiydik ve dahil olan 16 oyuncu mükemmeldi. Yine de bazı eksiklerimiz var."