İspanya hava sahasını kapattı. Risk aşırı yüksek

Katalonya bölgesel yönetiminin acil durum yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, CZ-5B isimli roketin geçişi sırasında yaşanabilecek riskler nedeniyle Katalonya ve üç diğer bölgede yerel saatle 09.38 ve 10.18 arasında hava sahası tamamen kapatıldı.

ÇİN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: RİSK AŞIRI DÜŞÜK

Çin'in uzaya yolladığı ve kontrolsüz şekilde düşüşe geçen roket nedeniyle İspanya hava sahasının bir bölümü kapatıldı.Çin'in en güçlü roketi olan CZ-5B, 31 Ekim'de yeni inşa edilen Çin uzay istasyonunun son modülünü taşımak üzere uzay fırlatılmıştı.Kontrolden çıkan roket dünyaya geri dönerken, birçok parçasının düşüş sırasında yanarak yok olması bekleniyor. Ancak birçok uzman ciddi büyüklükte parçaların dünyaya ulaşmasından endişe ediyor. Roketin toplam gövde ağırlığının ise 23 ton olduğu biliniyor.Avrupa Birliği Uzay Gözlem ve Takip Merkezi, roket enkazının muhtemelen atmosfere Atlantik'in ortasından girerek denize düşmesini bekliyor. Ancak İspanya, Portekiz ve güney İtalya'nın da olası tehlike bölgesi olduğu belirtiliyor.Kurumdan yapılan açıklamada roketin yoğun nüfuslu bölgelere düşmesi olasılığının istatistiksel olarak düşük olduğu belirtilirken, "Yine bu tahminler belirsizliklerle birlikte yapılıyor. Daha net tahminler sadece atmosfere girişe yakın bir zamanda mümkün olabilir" ifadeleri kullanıldı.İlk uçuşunu Mayıs 2020'de yapan CZ-5B, o tarihten bu yana 4 uçuş yaptı.İlk uçuşun kalıntıları Fildişi Sahilleri'nde bazı binalara düşerken, olayda zarar gören kimse olmadı. İkinci uçuşun enkazı Hint Okyanusu'na, üçüncü uçuşun kalıntıları ise Filipinler yakınlarında Sulu Denizi'ne düştü.Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian konuyla ilgili yaptığı açıklamada, roketin atmosfere geri dönüşünün alışılmış bir uluslararası uygulama olduğu belirtilirken, "Bahsettiğinin roket tipinin kullandığı özel teknoloji nedeniyle, roketin parçalarının büyük çoğunluğu atmosfere giriş sırasında eriyerek yok oluyor. Ve havacılık faaliyetleri ile yeryüzündekilere zarar verme ihtimali aşırı derecede düşük" dedi.